Ученые из США "открыли Америку": что значит быть мертвым

Наука трактует смерть как "естественное и необратимое прекращение жизнедеятельности биологической системы". Ученые-биологи из Университетского центра Гастингса высказали идею о новом определении смерти мозга человека и привели свои доводы, сообщает сайт pora.ru.

Публикация "Определение смерти: трансплантация органов и наследие 50-летнего Гарвардского доклада о смерти мозга" поясняет позицию авторов. Исследователи говорят, что определение смерти мозга появилось в 1968 году в Гарвардском докладе, но в настоящее время оно не актуально.

Современная медицина с помощью систем жизнеобеспечения способна поддерживать в функционирующем состоянии органы в теле человека, чей мозг считается умершим. Эти органы затем трансплантируются тем, кто в них остро нуждается.

Поэтому ученые рассуждают о том, что считать прекращением жизни. Раньше смерть регистрировалась и определялась при отсутствии самостоятельного дыхания, пульса, а также реакций на внешние раздражители, связанные с состоянием мозга. Теперь, уверены эксперты, такая трактовка смерти, связанная с показателями мозговой деятельности, устарела.

Искусственная вентиляция легких и трансплантология, появившиеся в медицине, вряд ли позволяют считать человека умершим только лишь при диагнозе "смерть мозга".

Ученые приводят в пример случай, произошедший в 2013 году в калифорнийской клинике с девочкой-подростком Джахи Макмат. Врачи объявили ее мертвой, когда после операции они зарегистрировали прекращение работы мозга. Тело пациентки затем подключили к системе жизнеобеспечения, развитие туловища и другие процессы жизни в нем продолжались еще в течение пяти лет. Лишь в 2018 году, когда остановилось сердце Джахи, была зафиксирована окончательная смерть. В связи с приведенными аргументами ученые предлагают коллегам дать более точное определение смерти человека.

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