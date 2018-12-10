Это приказ: врачи признались, что навязывают пациентам платные услуги

Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг пациентам. В 2008 году, Дмитрий Медведев обещал, что этого не будет "никогда".

Общероссийский народный фронт (ОНФ) задал вопрос медицинским работникам из 85 регионов :«Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?». Утвердительно ответили 24,5% медиков. Об этом сообщает РБК.

Было опрошено 4 тыс. медицинских работников, в том числе 3,5 тыс. врачей. В отдельных регионах процент ответивших положительно значительно выше. Например, в Липецкой области такие директивы получили в 2018 году половина врачей и других медработников, в Мурманской и Вологодской - около 40%.

На вопрос «Известны ли вам случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам?» утвердительно ответили 19,8% опрошенных. Доля платных медицинских услуг в государственных больницах и поликлиниках в 2018 году выросла, полагают 57,6% опрошенных ОНФ медиков. В конце 2017 года глава ведомства Вероника Скворцова оценивала долю платных услуг в бюджетных медучреждениях в 6,8% и утверждала, что она не меняется уже в течение многих лет.

Врачи отметили в опросе и несоблюдение сроков ожидания проведения диагностических исследований.

Как сказали опрошенные РБК эксперты, в реальности количество врачей, от которых требуют предлагать платные медуслуги, скорее всего, выше. ТАК полагает сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. По его мнению, это следствие нехватки денег для финансирования роста зарплат врачей, предусмотренного в майском указе Владимира Путина.

Как сообщала "Правда.Ру" в 2008 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Курске обещал, что медицина "никогда не будет платной". "Государственная система медицинской помощи существовала и будет существовать, и будет единый стандарт медицинских услуг", - сказал Медведев, отвечая на их обеспокоенность призывами главы РСПП Александра Шохина "отдать всю медицину бизнесу".

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