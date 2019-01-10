Любители селфи быстро теряют память и глупеют

Привычка постоянно делать селфи отнюдь не безобидна, как думают многие, она провоцирует потерю памяти и ухудшение умственных способностей, сообщает pora.ru. Такую закономерность выявили ученые из Университета Халла, изучавшие данную проблему.
Исследователи назвали такой феномен "стиранием" личности человека. Эксперты поставили задачу выяснить, для чего люди постоянно себя фотографируют. Оказывается, им свойственно отвергать свое настоящее "Я". Процесс съемки и демонстрация своих снимков окружающим — это лишь идеальная картинка, образы, какими люди мечтают быть.
Всем известно, что селфи изобилуют постановочными позами и "сделанной" мимикой. Этот показ себя в выигрышном свете негативно сказывается не только на когнитивных способностях, но и на памяти, установили специалисты. Они объяснили, что память человека, постоянно делающего селфи, не трудится хранить воспоминания. Отсутствуют регулярные тренировки мозга, а многочисленные снимки освобождают его от напряжения что-то фиксировать. Соответственно, люди плохо запоминают и неумолимо глупеют.
Эксперты предлагают поклонникам селфи проверить себя: взять фотографии, сделанные пять лет назад, и восстановить в памяти все детали того момента. Если это плохо получается, значит, пора тренировать память.
Фото: CEN
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