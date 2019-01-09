Ученые испытывают гель против рака молочной железы

Недавно разработан гель для борьбы с опухолевыми заболеваниями молочной железы. Лечебное средство основывается на веществе тамоксифене, ранее применявшемся для уменьшения количества гормона эстрогена в организме. Последний, как известно, играет не последнюю роль в деле развития рака, сообщает pora.ru.
Разработка в настоящее время проходит испытание. В эксперименте принимают добровольное участие более трехсот женщин в возрасте 35-75 лет.
Онкология в основном развивается по причине возрастных изменений в организме женщины. В тканях молочных желез снижается плотность, и образуются жировые клетки. Гелевое средство в отличие от таблеток применяется наружно и воздействует на внешнюю часть железы.
Особенность этапа тестирования заключается в том, что часть женщин применяет гель-новинку, а остальным эксперты предлагают плацебо-средства. Спустя год ученые опубликуют данные, полученные практическим путем, об эффективности препарата. Сведения о результатах с нетерпением ждут миллионы женщин во всем мире.
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