Геннадий Онищенко: как пережить морозы

Как сообщает сайт medpulse.ru, депутат Госдумы, а также бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко дал рекомендации о том, как уберечь себя в мороз.

В первую очередь, по словам Онищенко, тем, кто добирается на работу общественным транспортом, нужно одеваться в зависимости от того, какая температуры на улице.

Если одежда будет слишком теплой, то в метро или автобусе будет жарко и в итоге, выйдя на улицу, можно переохладиться и заболеть.

Онищенко сообщил, что нужно следить за тем, чтобы не замерзали руки и голова. В ближайшее время обещают ветер, поэтому большее значение имеет ветер, а не температура на улице.

Депутат добавил, что стоит уделять внимание своему питанию, не переедать. Рекомендуется принимать витамины.

Ранее поступала информация о том, что в ночь на среду, 9 января в Оренбургской области ожидаются морозы до -30 °С.

Читайте также:

Какая польза от мороза

Мороз — красный нос. Как не превратиться в Деда Мороза

Лицо зудит, глаза слезятся? Это аллергия на мороз!