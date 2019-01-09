Геннадий Онищенко: как пережить морозы

Как сообщает сайт medpulse.ru, депутат Госдумы, а также бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко дал рекомендации о том, как уберечь себя в мороз.
В первую очередь, по словам Онищенко, тем, кто добирается на работу общественным транспортом, нужно одеваться в зависимости от того, какая температуры на улице.
Если одежда будет слишком теплой, то в метро или автобусе будет жарко и в итоге, выйдя на улицу, можно переохладиться и заболеть.
Онищенко сообщил, что нужно следить за тем, чтобы не замерзали руки и голова. В ближайшее время обещают ветер, поэтому большее значение имеет ветер, а не температура на улице.
Депутат добавил, что стоит уделять внимание своему питанию, не переедать. Рекомендуется принимать витамины.
Ранее поступала информация о том, что в ночь на среду, 9 января в Оренбургской области ожидаются морозы до -30 °С.
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