В Следственном комитете РФ появился новый отдел, задача которого заключается в расследовании врачебных ошибок. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже подписал приказ.
Теперь врач, который не должным образом выполнял свои обязанности, в результате чего был причинен вред пациентам, будет нести ответственность по нескольким статьям. Среди них: ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") или ст. 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Кроме того, некоторые случаи могут рассматриваться в рамках ст. 238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 ("Халатность").
Сотрудники СК считают, что данные статьи не могут учесть нюансы профессиональной деятельности медиков, поэтому нужно более детально разбирать каждую ситуацию и обязательно учитывать специфику профессии.
Отношение к данному нововведению среди медиков, пациентов и юристов было неоднозначное. Однако в Следственном комитете РФ убеждены, что принятые меры нужны, и каждая из сторон сможет в перспективе в этом убедиться.
Интернет-журнал "Медпульс" обратился к президенту "Лиги защитников пациентов" Александру Саверскому с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.
"Поскольку врач действует в состоянии предположения, сомнений в том, что происходит с человеком, какой у него диагноз, что ему поможет, то да, это сфера предположений и многовариантности событий. И применять к этому Уголовный кодекс мы не можем, потому что, даже в соответствии с Конституцией, сомнения трактуются в пользу обвиняемого, а суд исследует его виновность и основывается на предположениях. То есть следственный комитет вообще не имеет право применять к профессии эти нормы", — считает эксперт.
Но проблема есть, согласен Александр Саверский. О возможных путях ее решения подробнее читайте на портале "Медпульс".
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