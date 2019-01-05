Европу и США захлестнула эпидемия постельных клопов

Издание The Telegraph опубликовало статью, в которой рассказало о эпидемии постельных клопов, захлестнувший американцев и европейцев. В статье приводятся комментарии туристов, которые путешествуют по всему миру.

Профессор энтомологии из университета Кентукки считает, что новая разновидность постельных клопов приспособилась к ядам, поэтому выводить их будет более проблематично. За последние несколько лет, новый вид постельных клопов распространился по всей Европе, хотя изначально появился в США.

Также профессор рассказал, что в последние десятилетия туристы потеряли бдительность и больше не проверяют постель, перед тем как ее использовать по назначению.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям об очаге паразитов в Европе.

Фото: РИА Новости

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