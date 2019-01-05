Россиянам порекомендовали восстанавливать режим сна за трое суток до работы

По мнению специалистов, чтобы не вводить организм в состояние глубокого стресса при выходе на работу после новогодних праздников, необходимо заранее подготовится к трудовым будням. Прежде всего, медики рекомендуют наладить режим сна. Начинать подготовку следует за три дня до выхода на работу.
При этом, медики советуют отказаться от чрезмерного количества кофеина, алкоголя и других веществ, которые могут пагубно отразиться на здоровом сне. Также следует отказаться от долгого пользования гаджетами перед сном. Не стоит злоупотреблять усиленной умственной деятельностью, так как она может привести к бессоннице.
Также медики советуют обращать внимание на уровень освещенности. Так для большей бодрости организму необходимо получать максимум света в утреннее и дневное время. К вечеру уровень освещенности должен снижаться, чтобы подготовить организм к отдыху.
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