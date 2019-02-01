Ученые создали новый мужской контрацептив из золота

Недавно увидел свет мужской контрацептив, использующий слои из частичек золота и двух других химических веществ для блокирования сперматозоидов, созданный китайскими учеными из Университета Наньчана, сообщает Pora.ru.

Возможно, уже в скором будущем мужское противозачаточное средство в виде инъекций появится на медицинском рынке. Ученые говорят, что ими разработано средство, которое вкалывается в мошонку и приостанавливает выход сперматозоидов из яичек. Результаты испытания разработки показали, что исследователи своего добились, но пока, правда, только на мышах.

Создатели использовали для изобретения новинки принцип многослойности. Первый слой — это специальный гидрогель, выступающий барьером на пути сперматозоидов, пробивающихся из яичек наружу. Второй — слой золотых частичек, третий — этилендиаминтетрауксусная кислота, которая уничтожает сперматозоиды и позднее превращается в гидрогель, если отпадет необходимость в контрацептиве.

Сперма после наступления оргазма из яичек не выходит, а расщепляется и реабсорбируется (всасывается) организмом. Это было доказано по результатам опыта: когда "смесь" в трубке внедрили в яички мышей, она помешала самцам оплодотворять самок. Эксперты полагают, что если новая методика сработает на людях, она окажет неоценимую помощь миллионам мужчин в четком планировании количества желаемых детей.

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