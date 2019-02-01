Надувная таблетка: новая методика диагностики рака желудка

Как сообщает Pora.ru, в настоящее время испытывается уникальная надувная таблетка, призванная диагностировать признаки онкологии в желудке. После того, как человек проглотит такое устройство, оно увеличится до размера теннисного мячика. Ученые создали таблетку, способную в желудке надуться и увеличиться в 100 раз после проглатывания. Эти свойства помогают врачам более тщательно отслеживать симптомы язвы и рака, а также обнаруживать признаки воспалений и инфекций.

Прототипом создания такого устройства послужили рыбы иглобрюхие, точнее, их защитный механизм. При любой угрозе они быстро втягивают воду и раздуваются до размеров воздушного шарика.

Надувная таблетка изготовлена из желеобразного гидрогеля двух видов, что позволяет ему не подвергаться перевариванию под влиянием желудочного сока. Специальный сенсор на устройстве передает информацию о температуре в желудке в постоянном режиме на протяжении месяца.

Таблетку помещали в разных растворах на основе воды, аналогичных желудочному соку. Также ученые имитировали сокращения желудка, подвергая устройство механическому сдавливанию.

"Исследователь" не сразу раздувается после проглатывания, а спустя 15 минут. Это специально предусмотрено разработчиками для того, чтобы таблетка "не выскочила" в кишечник, а затем и наружу вместе с калом, как это происходит с любыми мелкими предметами. Когда миссия таблетки выполнена, она сдувается до первоначальных размеров и естественным образом выходит из тела человека. А ценная информация, передаваемая таблеткой, используется врачами для своевременного диагностирования целого ряда опасных заболеваний, включая и злокачественные опухоли.

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