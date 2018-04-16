Пользователи сети возмущены скандалом, разразившимся на днях в аэропорту Шереметьево. Женщине не дали покормить грудью ребенка в кофейне.
Вопрос правомерности действий сотрудников кафе подняла соцсетях некая Оксана. Она заявила, что все произошло с ее знакомой на днях.
Пользователи сразу же стали активно "минусовать" рейтинг кафе в Интернете. При этом сам инцидент произошел почти три месяца назад.
Со своей стороны представители заведения утверждают, что менеджер несколько раз извинился и максимально тактично попросил гостью прикрыть грудь.
Руководство кофейни уже пообщало обновить правила, в которых пропишут, что кормление возможно лишь в специальной одежде.
"Как можно отказать в еде малышу?!", "Мне не нравится, когда люди чавкают, им тоже запретить в кафе ходить?", - пишут пользователи.
Многие выступили на стороне заведения: "В Шереметьево не нашлось другого места для кормления грудью?!".
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что суд Италии вынес решение, согласно которому мать-вегетарианка должна будет готовить для своего ребенка мясные блюда.
Согласно решению суда мать должна будет минимум один раз в неделю готовить для сына мясные блюда, а отец имеет право кормить ребенка мясом только два раза во время их встреч.
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