Найдена причина прекращения семейный ссор и расставаний

Социологи определили, когда и почему супруги заканчивают практиковать бурные выяснения отношений по пустякам.
Оказывается, лишь спустя несколько десятилетий совместной жизни, мужчина и женщина окончательно привыкают друг другу и прекращают ссориться по пустякам. А происходит это потому, что супруги ко многим бытовым ситуациям, которые прежде их сильно раздражали, начинают относиться с юмором. К такому выводу пришли социологи в ходе ряда научных наблюдений, результаты которых опубликованы в журнале Emotion.
Не секрет, что сегодня постоянные конфликты внутри семьи приводят к разводу каждый второй брачный союз. Ученые из университета Калифорнии в Беркли под руководством Элис Верстэн заинтересовались тем, насколько часто ссоры на почве бытовых мелочей вызывают долгие обиды и способствуют распаду семьи.
На протяжении 13 лет ученые вели наблюдение за сотней семейных союзов, длившихся не менее 15 и не более 35 лет. Каждые пять лет экспериментаторы встречались с семейными парами и беседовали на тему внутрисемейных отношений, предлагая, в частности, вспомнить, когда имела место последняя ссора.
Социологи внимательно следили за теми эмоциями, которые выражали супруги в процессе разговора, насколько часто они соглашались или спорили друг с другом.
Выяснилось, что в молодых парах чаще происходили вспышки негодования, они чаще прибегали к практике агрессивного поведения при доказательстве своей правоты. Прямо противоположная картина наблюдалась среди семей, проживших вместе не один десяток лет.
Характерно, что с течением времени метаморфозы происходили с одними и теми же парами, то есть чем дольше они жили вместе, тем реже возникали пустые конфликты и чаще появлялось ощущение радости и благополучия.
"Это открытие подчеркивает важность позитивных эмоций для нашего здоровья. Оно может объяснять то, почему семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше, чем одинокие пожилые люди", — заключила Верстэн.
Ранее Правда. Ру приводила мнение российского психолога о семейных ценностях и причинах разводов.
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