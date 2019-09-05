В изменах виноваты гены

Супружеская неверность может быть запрограммирована у некоторых людей на генетическом уровне, утверждают ученые.

Профессор Тим Спектор из отделения изучения близнецов лондонской клиники Святого Фомы, говорит, что располагает доказательствами этого неожиданного заявления, которому, вероятно, очень обрадуются неверные жены и мужья.

Обследовав группу женщин, он пришел к выводу, что если одна из двойняшек регулярно изменяет партнеру, ее сестра тоже, скорее всего, не будет верной супругой. Статистическая вероятность такого исхода, говорит профессор Спектор, составляет 55%.

В целом, по некоторым оценкам, в западном обществе 23% женщин хотя бы раз в жизни заводят роман на стороне.

Кроме того, исследователь обнаружил, что у близнецов имеется тенденция - либо обе двойняшки сохраняют верность, либо нет. Интересно, что особенно сильна эта тенденция у однояйцовых близнецов -при том, что именно у таких пар набор генов одинаков.

Профессор Спектор подчеркивает, что генетика - далеко не единственный фактор, определяющий верность или неверность; огромное влияние на каждого человека оказывает и общество.

Однако, добавляет он, в эволюционном смысле измены вполне оправданы: они представляют собой возможность хорошенько перемешать гены вида и дают женщине шанс выбрать более подходящего, с ее подсознательной точки зрения, отца для своего потомства.

Тем не менее, ученый не берется утверждать, что в природе существует ген неверности.

"Вряд ли имеется единственный ген, отвечающий за эти вещи, - говорит он. - Скорее существуют гены, которые участвуют в этом, целый ряд генов, работающих вместе".

По словам доктора социальной психологии Петры Бойнтон, выяснить, какой конкретно элемент поведения человеком унаследован, а какой пришел позже, с воспитанием, очень непросто.

"Если в детском возрасте вы понимаете, что ваша мать изменяет отцу, вы просто копируете ее поведение, - объясняет она. - Это не генетическая предрасположенность, это просто следствие того, что вы думаете, будто именно так и должны строиться семейные отношения, или полагаете, что вам за это ничего не будет".