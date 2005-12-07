Экономист Кривелевич: кто из пенсионеров станет беднее, а кто - богаче

План правительства РФ по индексации пенсий до 2030 года не выше уровня инфляции в первую очередь ударит по бюджетникам, получающим выплаты из Пенсионного фонда.

Такое мнение высказал финансовый аналитик Максим Кривелевич в интервью порталу Ura.ru.

Однако эксперт отметил, что речь идёт об основной массе экс-бюджетников и никоим образом не касается тех, кто работал когда-то на госслужбе.

"Рассматривать всех пенсионеров совместно — бессмысленно. Потому что у одних капуста, у других мясо, а в среднем — голубцы", — заявил эксперт.

По его прогнозам, бывшие госслужащие-пенсионеры и другие бюджетники окажутся в разных условиях.

Депутаты, военные, сотрудники силовых структур и другие слои населения, получающие ведомственные выплаты, находятся, по мнению экономиста, в заведомо выигрышном положении — "у них уже всё хорошо и будет ещё лучше".

Подкрепляет своё мнение Кривелевич тем, что государство поддерживает чиновников, в том числе постоянной индексацией заработных плат.

Для остальных пенсионеров-бюджетников, уверен экономист, ситуация будет лишь ухудшаться.

"Для тех, кто получает пенсию из Пенсионного фонда, всё уже грустно после потери пяти лет пенсионных выплат и дальше будет тоже не здорово", — добавил эксперт.

Прогнозов по пенсиям той части россиян, кто ранее забрал свои пенсионные накопления из ПФР, Кривелевич делать не стал.

Кто и почему передоверил свои накопления "на старость" - ранее рассказывала "Правда.Ру".

Выбираем будущую пенсию: стабильность или риск?

Те поколения, кому доведется в полной мере вкусить плоды пенсионной реформы (кто родился после 1967 года), как показывает статистика, не очень озабочены тем, кто и как управляет средствами, отчисляемыми из их зарплат на "безбедную" старость.

Попытка чиновников из Министерства здравоохранения и социального развития расшевелить людей на выбор управляющей компании (УК), которой они доверят преумножение своих пенсионных сбережений, окончилась сомнительным результатом.

Частным фондам и УК досталось в управление не более 10% всех средств населения, участвующего в пенсионной реформы.

Остальные 90% средств, принадлежащих так называемым молчунам, по умолчанию достались Внешэкономбанку (ВЭБ).

Теперь, когда управляющие компании в соответствии с приказом Минфина РФ раскрыли информацию об инвестировании пенсионных накоплений граждан, последние получили возможность оценить, насколько они правильно выбрали УК или же насколько правильно они сделали, что "промолчали" два года назад, когда всем предлагалось определиться с выбором компании.

Выяснилось, что прошлый год был не очень удачным для частных УК, но они компенсировали это ударной прибылью в этом году. Многие из них обогнали инфляцию и доходность ВЭБа вместе взятых.

Разница в доходности была заложена изначально: если ВЭБ мог вкладывать только в высоконадежные государственные ценные бумаги, то частникам было позволено инвестировать в акции. Результат налицо: в то время как ВЭБ показал в этом году доходность в 12,5% по пенсионным накоплениям, УК "Уралсиб" за 11 месяцев этого года принесла своим будущим пенсионерам свыше 49% дохода, УК "Агана" — свыше 37%, УК "Уралсиб" — 35%.

Впрочем, были и те, чья доходность оказалась ниже не только показателя ВЭБа, но и не поспела за инфляцией. Очевидно, что разница в доходах есть следствие разницы стратегий управляющих компаний. Кто-то идет на больший риск, кто-то на меньший. Чем рискует в этом случае сам будущий пенсионер?

Что реально стоит за рекордными цифрами доходности разных УК? На что стоит смотреть при выборе УК? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" любезно согласился ответить генеральный директор УК РОСБАНКа Владимир Алексеев.

- Очевидно, что успешные УК использовали более рискованные вложения и стратегии. Насколько это себя оправдывает?

- Естественно это более рискованные стратегии. Для иллюстрации приведу пример. В прошлом году некоторые УК показали отрицательную доходность, а в этом свыше 30%. По итогам двух лет результат далеко не ошеломляющий.

- Что стоит за этими цифрами (порой больше 30% в год)?

- В соответствии с инвестиционной декларацией, в рамках которой должны работать частные УК с пенсионными накоплениями, в акции российских предприятий может быть вложено до 45% их объема, находящегося под управлением у каждой УК. Но мы все наблюдали в прошлом году, как в течение нескольких недель на 25% падали курсовые стоимости большинства акций российских предприятий. Надеюсь, больше этого не случиться, но кто даст гарантии? То есть за большими цифрами доходности всегда стоит больший риск. Реализация более рискованных инвестиционных стратегий может привести, например, к тому, что дохода вообще не будет.

- Как защищен в этой ситуации будущий пенсионер, деньги которого вращаются в частных УК?

- Весь объем пенсионных накоплений, полученных частной УК в управление, ежегодно страхуется. Таким образом застрахованное лицо, передавшее в управление УК свои накопления, рискует не получить только доход текущего года.

- Какой стратегии придерживается УК РОСБАНКа?

- Достаточно консервативной. Именно поэтому за 9 месяцев 2005 года наша годовая доходность по пенсионным накоплениям составила 16, 58%. Но мне кажется, что работа с пенсионными накоплениями это не спринтерский бег, а стайерский. Важна стабильность результатов. Гораздо разумнее подводить первые итоги работы УК минимум года через три. Показатели доходности по управлению пенсионными накоплениями граждан, а их у нас более 1 млрд рублей составили на 30.09.2005 г. (в % годовых):- за прошедшие 12 месяцев — 12,70% (с 30.09.04 г. по 30.09.05 г.)- за 9 мес. 2005 г. — 16,58% (с начала 2005 года).

Для справки

Напомним, что до 31 декабря этого года у граждан есть возможность распорядиться своими пенсионными накоплениями, доверив его частным УК, негосударственным пенсионным фондам или же оставив ее "работать" в государственных организациях.

Чтобы дать свои накопления в управление частникам, нужно посетить офис выбранной компании и заполнить соответствующее заявление. Если же вы доверяете только государству, то ничего делать не нужно — с 1 января ваши "пенсионные" средства останутся под управлением государства.