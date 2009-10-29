Россияне смогут подписывать документы удаленно через "Госулуги"

Электронную подпись при заключении ряда сделок в России можно будет ставить, не выходя из дома — при помощи портала "Госуслуги".

Такое предложение выдвинуло Минкомсвязи РФ.

Согласно опубликованному на портале нормативных актов документу, через личный кабинет на сайте "Госуслуги" владельцам подтвержденных учетных записей предоставят средства для создания и использования "неквалифицированной электронной подписи".

Что можно будет подписать

Планируется, что такой подписью можно будет "скрепить"

договоры аренды федерального имущества,

документы в рамках трудовых отношений,

налоговую отчетность

и совершать ряд других действий, перечень которых утвердят в ведомстве.

Перед началом работы нового функционала его предлагается опробовать в эксперименте. Ожидается, что он стартует с 1 июня.

Напомним, что переход к цифровым технологиям в сфере документооборота в России начался уже лет 10 назад.

Вот, например, что писала про это в 2009 году "Правда.Ру"

В следующем году россияне смогут воспользоваться 25 госуслугами посредством Сети

В 2010 году 25 видов государственных услуг можно будет получать, не выходя из дома — через интернет. Об этом заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, добавив, что через два года доступны будут уже порядка 60 госфункций.

Речь, по словам Дворковича, в первую очередь идет о возможности получить через Сеть различные документы, в том числе российские и загранпаспорта. Виртуальную форму также примут некоторые функции ГИБДД, милиции, паспортной и миграционной служб, Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

Помощник президента отметил, что не все виды госуслуг будут переведены в интернет, добавив, что именно 60 упомянутых отнимали у людей больше всего времени — до 90 процентов.