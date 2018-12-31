Главный нарколог России советует не пить на праздники

Накануне новогодних праздников "Правда.Ру" обратилась к главному наркологу нашей страны Евгению Брюну с просьбой дать рекомендации тем людям, которые мучаются на следующее утро от похмельного синдрома.

— Как предотвратить похмелье? А если похмельный синдром уже наступил, как можно с ним справиться?

— Есть только один способ предотвратить похмельный синдром — это меньше пить. Всем смотреть "Иронию судьбы, или С легким паром!" и делать оттуда соответствующие выводы — меньше пить. Если говорить серьезно, настоящее похмелье бывает только у больных алкоголизмом. Таких людей очень мало. На самом деле, это остатки интоксикации предыдущей выпивки, а наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый — смерти подобно!

Потому что продукты полураспада еще "гуляют" по организму. Основной токсический эффект алкоголя происходит за счет именно этих продуктов полураспада. Ацетальдегид — так называется главный яд, который существует в организме в связи с потреблением алкоголя. Нужно сказать, что алкоголь в организме человека перерабатывается не в течение нескольких часов, как многие думают, а до трех дней, а у некоторых людей — до трех недель. Поэтому промежутки между выпивками не могут быть меньше. Во всяком случае, не меньше двух-трех недель. Тогда употребление алкоголя проходит более-менее безопасно.

На следующее утро после грандиозной попойки не следует пить алкоголь. Еще раз повторяю: не пить алкоголя!

В аптеках имеются препараты, содержащие янтарную кислоту. Наконец, в нашем распоряжении имеются простые средства от похмелья. Это могут быть кисломолочные продукты. Нужно пить много жидкости, потому что надо выводить из организма шлаки. Это могут быть какие-то крепкие отвары, мясные бульоны, холодец.

Те белки, которые содержатся в мясном бульоне или в холодце, собирают на себя эти шлаки и облегчают состояние. Классика жанра — капустный рассол, он рекомендуется всеми наркологами.

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