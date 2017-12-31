Установлено точное количество полицейских в России

Президент Владимир Путин установил предельную штатную численность сотрудников МВД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Fotodom.ru

Согласно ему, численность МВД может составлять 894871 единицы.

"Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы", — говорится в указе. "В том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813", — сказано в документе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что МВД проинструктировало сотрудников на предмет этичного поведения в новогодние праздники. Рекомендации разработаны Министерством труда и соцзащиты РФ.

Инструкции призваны помочь полицейским противостоять коррупции. Судя по тому, что департамент государственной службы и кадров МВД спешно распорядился донести инструкцию до 29 декабря, особенно силён коррупционный искус для полицейских будет именно в новогодние каникулы.

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