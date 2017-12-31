Взрывник из Питера: флешка в колбасе против секты экстрасенсов

В Санкт-Петербурге стали известны подробности задержания националиста, устроившего взрыв в "Перекрестке". Найти петербуржца удалось по засунутой им в колбасу флешке, пишет "Фонтанка.Ру".
Претензии взрывник имел вовсе не к магазину, а к центру ДЭИР, расположенному рядом, в котором проводились психологические семинары. Колбаса была найдена на одной из полок в магазине. Флешка содержала схему самодельного взрывного устройства и текст угроз в адрес семинаров ДЭИР — Дальнейшее Энеерго-Информационное Развитие — тренинговой системы нью-эйдж.
Петербургский филиал этого центра находится в доме 23 по улице Жукова, всего в пятистах метрах от магазина, где прогремел взрыв. Там же в день взрыва один из посетителей обнаружил такую же флешку с аналогичным содержимым.
В психологическую школу прибыли следователи ФСБ, провели допросы. После была установлена марка мобильного телефона с которого была сделана фотография чертежа взрывного устройства, а затем был установлен и номер этого телефона. Далее оперативники нагрянули на квартиру подозреваемого в Красном селе и задержали его.
Задержанный заявил, что хотел этим взрывом привлечь внимание к странным семинарам, которые проводятся в ДЭИР — "Технологии тайной власти", "Базовые аспекты сексуальности по системе тренировки навыков".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ФСБ сообщила о задержании организатора и исполнителя взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Мужчина был задержан 30 декабря, проводится его допрос.
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