Найдены новые доказательства бегства шведов из Ладоги

На территории Ленинградской области археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили многочисленные находки периода Смутного времени. Проходили раскопки в районе древней столицы Руси — Старой Ладоги на территории нынешней Ленинградской области, сообщается на сайте института.

Найденные артефакты позволяют делать выводы о поспешном бегстве шведов из крепости Старая Ладога. В частности, найдены каменные основания построек. На мысль о поспешном бегстве шведов из Ладоги наводит обилие монет, оружия.

Археологи впервые за продолжительное время получили новые материалы о начале XVII века. Раскопки велись в районе Тайничной башни и юго-восточного прясла Староладожской крепости.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина и Швеция требуют отменить итоги Полтавской битвы, произошедшей 27 июня (8 июля) 1709 года, а Россию признать проигравшей. Инициатива принадлежит группе активистов Майдана и Скандинавского Общества Справедливой Истории, которое состоит из шведских граждан украинского происхождения.

Инициаторы уже объявили о возможности и необходимости дать взвешенную и объективную оценку Полтавской битвы, генерального сражения Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Разгром шведской армии привел к перелому в Северной войне в пользу России и к концу господства Швеции в Европе.

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