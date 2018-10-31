Социологи: россияне перестали радоваться жизни

В мае прошлого года ВЦИОМ был установлен исторический максимум с 1990 года — 85% россиян посчитали себя счастливыми. Высокий процент оставался вплоть до лета 2018 года, покуда власти России не заявили о грядущей пенсионной реформе. За это время рейтинг Путина упал до "докрымовского", а показатели счастья населения опустились на уровень 2009 года.

При этом радуют и огорчают россиян одни и те же вещи из года в год. Свое счастье люди связывают с уровнем материального обеспечения, здоровьем, наличием семьи и друзей, а также хорошей работы.

Проблемы материального характера делают несчастными примерно 10% респондентов. На втором месте в списке значится старость. За осень 2018 года, каждый четвертый россиянин старше 55 лет в качестве причины для несчастья назвал смерть близких. Также в этой возрастной группе чаще ощущают дефицит общения.

Плохое здоровье часто становится причиной расстройств для пожилого населения страны.

Осенью 2018 года плохую работу в качестве источника несчастий назвал каждый второй респондент (54%).

Молодые люди чаще других возрастных категорий называли причиной своего несчастья "положение дел в стране". Глава "Левада-центра" Лев Гудков объяснил тревогу так: "Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом. И тут еще пенсионная реформа", — сказал он в 2018 году.

Стоит отметить, что число несчастливых за последние годы не превышало 20% опрошенных респондентов. Помимо этого, примерно 10% и менее затруднялись ответить на этот вопрос.