Социологи: россияне перестали радоваться жизни

В мае прошлого года ВЦИОМ был установлен исторический максимум с 1990 года — 85% россиян посчитали себя счастливыми. Высокий процент оставался вплоть до лета 2018 года, покуда власти России не заявили о грядущей пенсионной реформе. За это время рейтинг Путина упал до "докрымовского", а показатели счастья населения опустились на уровень 2009 года.
При этом радуют и огорчают россиян одни и те же вещи из года в год. Свое счастье люди связывают с уровнем материального обеспечения, здоровьем, наличием семьи и друзей, а также хорошей работы.
Проблемы материального характера делают несчастными примерно 10% респондентов. На втором месте в списке значится старость. За осень 2018 года, каждый четвертый россиянин старше 55 лет в качестве причины для несчастья назвал смерть близких. Также в этой возрастной группе чаще ощущают дефицит общения.
Плохое здоровье часто становится причиной расстройств для пожилого населения страны.
Осенью 2018 года плохую работу в качестве источника несчастий назвал каждый второй респондент (54%).
Молодые люди чаще других возрастных категорий называли причиной своего несчастья "положение дел в стране". Глава "Левада-центра" Лев Гудков объяснил тревогу так: "Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом. И тут еще пенсионная реформа", — сказал он в 2018 году.
Стоит отметить, что число несчастливых за последние годы не превышало 20% опрошенных респондентов. Помимо этого, примерно 10% и менее затруднялись ответить на этот вопрос.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.
Новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" будут развернуты в 13 военных частях по всей России, и под Калининградом тоже.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.