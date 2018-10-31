Зачем СК увеличит штат следователей наполовину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о том, что штат сотрудников ведомства вырастет вдвое.

"Принято решение о поэтапном увеличении штата следователей как в центральном аппарате, так и в территориальных следственных органах Следственного комитета. В частности, возрастет количество следователей при председателе Следственного комитета РФ, увеличится штат Главного следственного управления", — заявил Бастрыкин.

Он также отметил, что в региональных органах СК число должностей будет возрастет на 55% от нынешнего штата.

Как сказал руководитель ведомства, работа в центральном аппарате подразумевает частые командировки, ненормированный график, поэтому появилась потребность "оптимизировать нагрузку".

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

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