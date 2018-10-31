Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о том, что штат сотрудников ведомства вырастет вдвое.
"Принято решение о поэтапном увеличении штата следователей как в центральном аппарате, так и в территориальных следственных органах Следственного комитета. В частности, возрастет количество следователей при председателе Следственного комитета РФ, увеличится штат Главного следственного управления", — заявил Бастрыкин.
Он также отметил, что в региональных органах СК число должностей будет возрастет на 55% от нынешнего штата.
Как сказал руководитель ведомства, работа в центральном аппарате подразумевает частые командировки, ненормированный график, поэтому появилась потребность "оптимизировать нагрузку".
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Читайте также:
Следствие учтет данные Минобороны России в расследовании по MH-17
Как в 90-х: расстрелян "авторитетный" фигурант дела о взятках в СК РФ
СК РФ завершил расследование дела о массовом убийстве в Тверской области
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.
Новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" будут развернуты в 13 военных частях по всей России, и под Калининградом тоже.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.