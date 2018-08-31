Депутаты хотят отправить в спецпоселения должников по кредитам

Уменьшить долг россиян по кредитам хотят в Кабмине. Также есть желание сделать заемщиков более ответственными, причем количество историй-страшилок с коллекторами никто увеличивать не планирует.
В этом контексте стало известно, что Госдуме передадут на рассмотрение законопроект, предполагающий возврат гражданину части страховой премии по кредиту, если деньги были возвращены банку вовремя. Речь идет именно о потребительских кредитах.
Кроме того, есть сведения, что изменения коснутся законов "Об ипотеке" и "О потребительском займе". Так, недавно премьер-министр Медведев говорил о том, что россиянам отказывают в возврате части страховой премии, ссылаясь на законодательство. Возможно, с принятием новых положений эта лазейка исчезнет.
Стоит также отметить, что, по данным РЭУ им. Плеханова, сегодня на каждого россиянина приходится около 87 000 рублей кредитов. Если же учесть, что кредит есть у 50% жителей, то окажется, один человек должен более 170 тыс. рублей. Этот факт эксперты называют катастрофой. Больше всего должников живет в ЯНАО, а меньше всего — в Крыму и Чеченской республике.
При всем этом отмечается и положительная динамика: стало меньше тех, кто просрочил выплаты и не вернул.
Эксперты также поясняют, в Госдуме придумали способ, как помочь россиянам разобраться с кредитами. Так, молодым семьям могут быть предложены льготные условия кредитования с последующим субсидированием части процентов по нему. Однако за пониженную ставку семья должна будет отработать с селах или спецпоселениях.
Фото: REX/Shutterstock
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