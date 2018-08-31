Что власть приготовила россиянам с 1 сентября

С начала сентября в России вступит в силу ряд законов. Так, уже с 1 числа пенсионеры, живущие в Подмосковье, которым больше 60 лет, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом столицы.
Меньше на транспортные расходы будут отдавать и московские аспиранты-очники. Им достанутся льготы студентов и ординаторов, а значит, месячный билет будет стоить 380 рублей, а не 2075 рублей.
Кроме того, с завтрашнего дня у граждан станет больше возможностей распорядиться имуществом после кончины. Введется понятие "наследственный фонд". Так будет называться юридическое лицо, оно станет управлять деньгами, бизнесом и иными активами усопшего. Условия работы фонда пропишут в завещании. Это поможет не ждать 6 месяцев для вступления в наследство. При этом кредиторы смогут потребовать долг как от наследников, так и от фонда.
Следующее изменение касается биометрических загранпаспортов. Если в населенном пункте живет более 50 000 человек, то там должен появиться многофункциональный центр (МФЦ) "Мои документы", где жители смогут получить такой паспорт. Кроме того, "подорожает" и сам документ — до 5 000, а для граждан до 14 лет — 2 500 рублей.
С 4 сентября на банки наложат обязанность ставить заемщиков в известность о ситуации с кредитной картой после каждой операции. Граждане будут получать SMS или письма на электронную почту.
Во второй половине месяца, с 17 сентября, повысятся штрафы на незаконную добычу полудрагоценных камней, что попали в список, утвержденный правительством России. Если человек будет заниматься незаконной деятельностью один, то его ждет кара в виде 200-500 тысяч рублей. Должностные лица обложат штрафом в 500 — 800 тыс. руб, компании в 10 — 60 млн рублей.
С 26 сентября у банков появится право блокировать операции клиентов, которые покажутся подозрительными. Однако перед этим необходимо будет выяснить всю информацию у самого клиента.
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ
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