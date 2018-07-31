В провинции запретили школьную панк-группу за песню о пенсии

В одной из школ города Чебоксары, по данным телеграм-канала "СМИ_ли", по "политическим мотивам" были запрещены репетиции школьной панк-группы "Тропа Слона".



Бомбанул по пенсионной реформе: депутату может грозить тюрьма

Как рассказали очевидцы в телеграм-чате Чебокс-онлайн, руководство школы запретило старшеклассникам пользоваться актовым залом учебного заведения. Причиной якобы стала написанная ими злободневная песня "Смерть до пенсии", посвященная "бедному народу" и пенсионной реформе Кремля и правительства Медведева.

При этом другие очевидцы заявили, что запрет на репетиции связан не с "политикой", а с нецензурным содержанием песни. "Завуч услышала, что там мат на мате и запретила",- говорят одни. "Она услышала, что там про пенсию жестко и побоялась последствий, а мат - это только повод",- уверяют другие.

Напомним, что экс-прокурору Крыма, депутату Госдумы Наталье Поклонской было предложен сдать депутатский мандат за то, что она посмела проголосовать против пенсионной реформы. Той самой реформы, против нынешнего вида которой выступил и президент России Владимир Путин. Руководство партии "Единая Россия", как сообщали СМИ, мотивировали свое предложение тем, что Поклонская нарушила партийную дисциплину, посмев "высунуться" и пойти против курса партии власти.

Также прессе стало известно, что представители Кремля потребовали от "партнерских" СМИ, политологов и журналистов не называть пенсионную реформу именно реформой. Им было предложено формулировать это как "изменения в пенсионном законодательстве", но не "пугать народ словом "реформа", вызывающим образ лихих 90-ых".

Отметим, что ряд депутатов "Единой России" уже заявили о выходе из партии, назвав пенсионную реформу "людоедской и бесчеловечной". Также партию решил покинуть и "звезда" - единоросс Железняк, "заболевший" в день приема Госдумой нового пенсионного законодательства.

Ранее Pravda.ru публиковала опровержение главных аргументов сторонников пенсионной реформы. Кроме того, по мнению экспертов пенсионную реформу необходимо остановить любой ценой - иначе она может "убить всю нашу страну".