Он провалился: интернет-компании не выполнили "закона Яровой"

Закон Яровой, обязывающий мессенджеры, форумы, соцсети хранить записи разговоров, сообщения, видео и т.д. полгода и предоставлять их по запросу госорганам, обеспечивающим безопасность страны, вступил в силу 1 июля. Однако компании не смогли выполнить его требования. Об этом сообщает РБК.

Один из собеседников издания заявил, что до сих пор не появилось подзаконных актов, которые разъясняли бы, как именно, в какой форме компании должны хранить информацию, а затем предоставлять ее.

"Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать", - рассказал он.

В Роскомнадзоре считают, что никаких дополнительных постановлений не требуется. При этом нарушений закона еще не выявили, так как служба не проводила проверка.

Ранее "Правда.Ру" писала, в пакет депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова входят новые поправки, которые подразумевают под собой ужесточение по экстремистским статьям Уголовного кодекса.

Другой закон пакета Яровой обязывает операторов мобильной связи и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, аудиозаписи, видео, иные электронные сообщения пользователей около полугода. Операторы будут обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков в течение трех лет, а интернет-компании - в течение года.

Ранее некоторые интернет-компании заявляли, что данный закон приведет к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль в связи с потенциальными расходами на покупку оборудования.

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