Россиян в далекой глуши подсадят на смотрение ТВ

Обеспечить россиян из удаленных населенных пунктов бесплатным спутниковым телевидением. Такой законопроект поступил от Министерства коммуникаций и связи.



Контролеры Общественного ТВ

Ведомство предлагает обязать компании, предоставляющие соответствующие услуги, открывать гражданам доступ к спутниковым каналам, если у людей нет возможности подключиться к цифровому проводному ТВ.

В тексте проекта подчеркивается, что претендент на бесплатное телевидение должен будет подтвердить тот факт, что он живет в месте, которое не входит в зону охвата сети эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов.

Стоит отметить, что единственное, на чем в этом случае смогут заработать операторы, — доступ к сети.

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