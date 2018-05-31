Ошибка МВД: миллионы россиян лишились госуслуг и доступа к счета

Из-за ошибки в базе паспортов МВД миллионам россиян могут отказывать в банках и госучреждениях. Кроме того, люди не могут зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Сбой произошел из-за объединения двух электронных хранилищ информации в 2006 году. Об этом "Коммерсанту" рассказали в МВД.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

До этого времени данные хранились в разных в местах. Основной частью заведовала Федеральная миграционная служба, которую расформировали в 2016 году. Когда в середине нулевых было принято решение о том, чтобы соединить все базы в одну, произошла ошибка из-за недостаточной технической оснащенности, рассказали в пресс-службе МВД. При вводе данных статус документов "действителен" поменялся на "недействителен". Пострадали около 1,5 млн граждан.

Исправить ошибку россияне должны сами. Проверить, не коснулся ли сбой ваших документов, можно при помощи сервиса на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. Он называется "Проверка по списку недействительных российских паспортов". Несмотря на то, что ресурс считается ознакомительным, на него ориентируются многие компании. Чтобы исправить ошибку, нужно обратиться в территориальные органы МВД. Также справку о действительности паспорта могут дать в отделении полиции. Возможность зарегистрироваться на "Госуслугах" появится, когда все исправления будут занесены в систему.

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