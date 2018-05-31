Арестовано 39 защитников цыплят

В городе Петалума в Калифорнии задержали 39 человек, которые участвовали в мирной демонстрации у входа на одну из ферм. Это активисты организации Direct Action Everywhere (DxE), сообщает EcoWatch.

Фото: кадр из видео

Всего на площадь рядом с птицефабрикой вышли 500 человек. Они принесли с собой цветы. Митингующие при помощи мегафона рассказывали об "ужасающей жестокости", которая происходит за стенами производства. Некоторые из активистов попытались пройти на территорию фабрики, чтобы попасть в один из корпусов и заснять условия, в которых содержатся животные. После этого их задержала местная полиция.

Кэсси Кинг, одна из организаторов митинга, заявила, что закон штата Калифорния разрешает протестующим оказывать помощь больным и раненым животным и использовать фото- и видеотехнику, чтобы заснять случаи жестокого обращения к ним.

Участники DxE утверждают, что на Sunrise Farms, крупнейшей ферме в регионе, которая поставляет продукцию для Whole Foods, принадлежащей Amazon, пернатых эксплуатируют и держат в ужасном состоянии. Организаторы митинга убеждены, что отношение к птицам на фабрике - это лишь пример преступного насилия во всей системе, на которое власти просто не обращают внимания.