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Источник Правда.Ру

Арестовано 39 защитников цыплят

Общество

В городе Петалума в Калифорнии задержали 39 человек, которые участвовали в мирной демонстрации у входа на одну из ферм. Это активисты организации Direct Action Everywhere (DxE), сообщает EcoWatch.

Арестовано 39 защитников цыплят. 387548.jpeg
Фото: кадр из видео

Всего на площадь рядом с птицефабрикой вышли 500 человек. Они принесли с собой цветы. Митингующие при помощи мегафона рассказывали об "ужасающей жестокости", которая происходит за стенами производства. Некоторые из активистов попытались пройти на территорию фабрики, чтобы попасть в один из корпусов и заснять условия, в которых содержатся животные. После этого их задержала местная полиция.

Кэсси Кинг, одна из организаторов митинга, заявила, что закон штата Калифорния разрешает протестующим оказывать помощь больным и раненым животным и использовать фото- и видеотехнику, чтобы заснять случаи жестокого обращения к ним.

Участники DxE утверждают, что на Sunrise Farms, крупнейшей ферме в регионе, которая поставляет продукцию для Whole Foods, принадлежащей Amazon, пернатых эксплуатируют и держат в ужасном состоянии. Организаторы митинга убеждены, что отношение к птицам на фабрике - это лишь пример преступного насилия во всей системе, на которое власти просто не обращают внимания. 

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Темы США птицы митинг курицы насилие животные Калифорния жестокость демонстрация птицефабрика зоозащитники
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