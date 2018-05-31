Обнаружено массовое захоронение 800 детей

Католическая церковь на протяжении десятилетий обвинялась в жестокости в отношении детей, содержащихся в приютах. Бесчисленное множество детей пострадали, но у них не было возможности озвучить ужасные истории их жизни. Постепенно массовые захоронения тысяч детей обнаруживаются, и историки пытаются докопаться до истины, узнавая страшные подробности.

Одно из таких захоронений — 800 детских тел — было обнаружено в выгребной яме католического приюта в городе Туам (Ирландия). Это было одно из десяти учреждений, куда, как считается, было отправлено примерно 35 тысяч незамужних беременных женщин.

Братская могила в Туаме 34-я из обнаруженных за последние годы. Находка совпала с началом официальных преследований католической церкви за ее деяния в отношении невинных детей. Это движение не ограничивается Ирландией. Называется цифра в 350 800 детей. Именно столько детей в братских могилах, по некоторым данным, находятся в Канаде, Испании и Англии.

В 2013 году Международный суд по гражданскому праву обвинил папу Франциска в торговле 300 000 детей во время "Грязной войны" в Аргентине. Свидетели обвинения утверждают, что некоторые из этих детей действительно были найдены в массовых захоронениях в Испании.

Но не только об этом речь. Сейчас будет приведена шокирующая цифра — 10 077 574. Именно столько зафиксировано случаев жестокого обращения и преступлений на сексуальной почве, совершенных представителями католической церкви. Подтверждения верности данных приводит ресурс anonhq. com.

На месте захоронения, обнаруженном в Туаме, находились детские тела в возрасте от нескольких дней до девяти лет. Это не первая братская могила, которую недавно обнаружили, и не последняя. Эти цифры действительно демонстрируют, что мы находимся только на вершине огромного айсберга, внутри которого невинные дети, убитые или проданные за большие суммы Ватиканом.