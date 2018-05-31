НАК: в России предотвращено 25 страшных терактов

Cпецслужбы России в 2017 году предотвратили более двадцати терактов, сообзтл заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексей Ковалёв.

Фото:http://nac.gov.ru

Ковалев в ходе своего выступления на форуме «Современные системы безопасности - Антитеррор» заявил, что "только в 2017 году на стадии приготовления предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах".

По его словам, сотрудниками спецслужб также была пресечена деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек.

Более 80 человек, попавших под влияние боевиков, благодаря слаженной работе силовиков не смогли покинуть пределы страны.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что силовикам удалось предотвратить теракты, которые боевики готовили на 9 мая 2017 года. В апреле ФСБ установила наблюдение за 25-летним и 27-летним выходцами из Средней Азии. Они планировали устроить в Москве и Владимирской области бойню по парижскому сценарию.

Стоит отметить, что ФСБ в России работает на высоком уровне. За 2016 год российские силовики смогли предотвратить более 40 попыток совершения террористических преступлений. Среди них - попытка теракта во время чемпионата мира по хоккею, который проходил с 6 по 22 мая в Москве. Также силовики смогли предотвратить второй теракт в петербургском метро и обезвредить бомбу на cтанции "Площадь Восстания".

О самых эффективных способах предотвращения терактов и борьбы с боевиками "Правде.Ру" ранее рассказал генерал-лейтенант КГБ в отставке, доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Николай Леонов.

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