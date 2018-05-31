Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Проблемы СИЗО и тюрем Москвы. Обращение председателя ОНК к мэру

Общество

Председатель ОНК города Москвы Вадим Горшенин обратился с открытым письмом к Сергею Собянину, объявившему о своем выдвижении на выборы мэра столицы. Вадим Горшенин поднимает в своем обращении крайне важные проблемы пенитенциарной системы Москвы. Приводим текст письма полностью. 

Проблемы СИЗО и тюрем Москвы. Обращение председателя ОНК к мэру. 387527.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Уважаемый Сергей Семенович!

Рад, что Вы заявили о своем выдвижении на выборах мэра столицы. Рад, потому что вижу позитивные изменения в развитии столицы: это развитие транспортной инфраструктуры, и замена обветшавшего жилья на новое, и введение элементов цифровой демократии, и, наконец, сам внешний вид Москвы как самого современного города России.

Уверен, Ваша команда уже начала готовить основные тезисы предвыборной кампании, и я уверен, что ее члены обязательно найдут время для встречи с волонтерами и правозащитниками для обстоятельного разговора о проблемах города. Мне, как председателю Общественной наблюдательной комиссии, симпатизирующему Вам, хотелось бы обозначить те проблемы, которыми сейчас непосредственно занимаюсь и которые в какой-то степени выходят за пределы компетенции ОНК, являясь общегородскими.

Проблемы СИЗО и тюрем Москвы. Обращение председателя ОНК к мэру. 387528.jpeg

В первую очередь, это, конечно, наличие следственных изоляторов практически в центре столицы. Общемировая тенденция, которая давно уже подхвачена в бывших республиках Советского Союза и в некоторых российских городах, заключается в вынесении тюрем и СИЗО за пределы городов. Это объясняется как необходимостью развития бизнеса, гражданских инфраструктур, так и улучшением содержания заключенных.

И действительно, коммерческая стоимость аренды офисов в районе Бутырки сегодня зашкаливает, бизнесу необходимы новые площади. У нас же здесь находится огромный следственный изолятор, который в рамках выделенных бюджетов потихоньку чинят, но в котором по-прежнему можно встретить окна, заделанные фанерой, а зимой — подушками. И это, извините, в получасе пешего хода до Вашего кабинета и до кабинета президента страны.

На мой взгляд, если бы Вы предложили бизнесу схему по выкупу этих зданий и софинансированию перевода "Бутырки", "Матросской тишины", "Лефортово" во вновь отстроенные, скажем, в Новой Москве следственные изоляторы, Вам были бы благодарны и коммерсанты, и жители близлежащих рядом с этими изоляторами домов, и заключенные.

Более того, в новых построенных изоляторах можно было бы предусмотреть наличие судебного присутствия, в котором рассматривались бы процессуальные вопросы по уголовным делам, а может, и проходили бы основные судебные процессы. Такое совместное расположение помогло бы как снизить дорожный трафик, так и уменьшило бы страдания подследственных (еще не осужденных людей), вынужденных по несколько часов мучиться в пробках в душных автозаках, в которых невозможно отправлять естественные надобности.

Расположение рядом медицинских центров помогло бы развитию медицинских услуг как жителям Новой Москвы, так и заключенным, которые сейчас даже в больнице "Матросской тишины" ждут неделями, а то и месяцами поездки в автозаке к отоларингологу, урологу и т. д.

Второй важный вопрос касается проблем медицинского обслуживания. Следственные изоляторы Москвы по какой-то причине до сих пор не включены в единую электронную систему медицинских карт. Подследственные с заболеваниями различной степени тяжести поступают в изоляторы, естественно, без них. Для получения выписок из медкарт и продолжения лечения, в силу действия закона о защите персональных данных, им приходится самыми разными способами добывать данные о диагнозах. А врачам СИЗО и больницы "Матросской тишины" чуть ли не воровать их: получить такие сведения они могут, только вывозя больных подследственных в городские больницы, у которых такие доступы имеются, и там спрашивать своих коллег о поставленных диагнозах.

Но у нас же XXI век на дворе, и мы знаем, что человек, находящийся под следствием, — это человек не осужденный и даже если он будет осужден, то после отбытия наказания он вернется в общество, в те самые поликлиники, в которых точно так же будет "дыра" в наблюдениях за пациентом. Учитывая федеральную задачу увеличения продолжительности жизни, нынешняя практика ведения медкарт в столице, выполняет прямо противоположную задачу в отношении оступившихся перед законом москвичей.

В столичной пенитенциарной системе в среде медиков образовалась и другая проблема. На протяжении последнего времени члены Общественной наблюдательной комиссии постоянно говорили о буквально нищенской зарплате неаттестованных специалистов (еще год назад можно было встретить объявление о поиске хирурга, извините, на месячный оклад в три с половиной тысячи рублей). Сегодня этот абсурдизм исключен во исполнение майских указов главы государства. Но появился другой перекос. Аттестованных врачей врачами не признали, и теперь руководители МСЧ изоляторов получают зарплату чуть ли не в два раза меньшую, нежели подчиненные. Раньше мы констатировали исход из столичной тюремной медицины неаттестованных специалистов, теперь вынуждены предупреждать о возможных массовых увольнениях аттестованных…

Третий глобальный вопрос также касается исполнения федеральных законов. На этот раз — о курении. Поскольку я сам — человек некурящий, то очень хорошо понимаю тех подследственных, которые, ни разу не попробовав вкуса сигарет, оказываются по одному-два человека в камере, где остальные 35-38 "смолят" не переставая. Когда я говорю о том, что для некурящих содержание в таких камерах — пытки, руководство изоляторов усмехается. Однако согласитесь, вопрос в данном случае не в моем личном отношении к курению, он — в требовании законодателей страны, утвержденном главой государства: люди некурящие не должны становиться пассивными курильщиками (злостными, я бы добавил).

В этом письме затрагиваются проблемы достаточно большого числа избирателей: подследственных, жителей близлежащих к изоляторам домов, медиков, бизнесменов. И касаются они как градостроительного развития, так и соблюдения федерального законодательства на территории столицы.

Для понимания этих проблем и выработке собственного к ним отношения приглашаю Вас провести совместную проверку с членами Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы одного из следственных изоляторов столицы.

С уважением,

Вадим Горшенин,

председатель Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы

Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Камеры смерти СИЗО "Бутырка"
Темы СИЗО тюрьмы Москва мэр Москвы ОНК г. Москвы Вадим Горшенин Сергей Собянин выборы мэра Москвы
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 31.05 неугомонны
Здравоохранение
Пенсионная реформа: "Если хилый - сразу в гроб"?
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Читательский топ
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Почему американцы бегут из Калифорнии
Новости Все >
НАК: в России предотвращено 25 страшных терактов
Колбаса и бекон вызывают рак?
Ведущие банки России отправили роботов в атаку на должников
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
В США нашли уловку для приема Грузии в НАТО
Провинциальных школьников засталяют обедать в кредит под 36%
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Театр
Рок-опера "Преступление и наказание": последние спектакли сезона
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 31.05 неугомонны Соломон Соловьев Игорь Буккер Пенсионная реформа: "Если хилый - сразу в гроб"? Игорь Буккер Любовь Степушова Как сделать из Азербайджана врага России Любовь Степушова
Комментарии
"Нужен переворот и мощь НАТО": Навальный на Украине объявлен предателем
Москва и Тель-Авив делят Ливан
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Пенсионная реформа: "Если хилый - сразу в гроб"?
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Легендарную ацтекскую башню из черепов обнаружили в Мехико
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Провинциальных школьников засталяют обедать в кредит под 36%
Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко
Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко
Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко
В США нашли уловку для приема Грузии в НАТО
Global Times: привычка США ломать страны сломалась на России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов

Спецслужбы Великобритании изгоняют Джеймса Бонда, чтобы освободить место женщинам и цветным мигрантам. Это революция или кризис для них?

В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался