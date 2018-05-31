Провинциальных школьников засталяют обедать в кредит под 36%

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Кредитными картами банка "Авангард" вынуждали оплачивать обеды в столовой одной из школ Омска. Кредитки навязывали родителям учащихся. Как только баланс достигал нуля, банк снимал с владельца 36% годовых на второй день использования карты.

Больше половины родителей заключили договор с банком на тот момент, когда правоохранительные органы пришли с проверкой. "При этом в документе были прописаны не все условия контракта", - сообщает региональная прокуратура. Ученикам, родители которых отказались оформить карту или не успели это сделать, пришлось брать еду с собой из дома. Директору школы прокуратура вынесла представление. Также юристы обратились в местное представительство ЦБ с просьбой проверить банк.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для россиян стало в порядке вещей брать сразу несколько кредитов, не задумываясь о том, как расплачиваться с банками в дальнейшем. Если верить статистике одного из крупнейших бюро кредитных историй "Эквифакс", то в среднем, четверть всех заемщиков должны одновременно 3-4 банкам. База данных БКИ насчитывает информацию более, чем о 60 миллионах заемщиков. Получается 15 миллионов россиян выплачивают несколько кредитов одновременно. Несмотря на это, общий уровень закредитованности в России намного ниже, чем в Европе или Америке, но продолжает расти стремительными темпами.

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