Минздрав предложил полностью запретить курение

В День отказа от курения, который отмечается по всему миру 31 мая, Минздрав предложил регионам приостановить продажу табака. Свои рекомендации представители ведомства направили в письме.
Минздрав советует не только отказаться от распространения табачной продукции в последний день мая, но и предлагает запретить курение в определенных местах, например, на улицах. Также в ведомстве считают, что в праздничные дни тоже не нужно поддаваться вредной привычке, поэтому видят возможность запрета и в эти периоды.
Такие меры помогут оградить людей от пагубной зависимости, считают в Минздраве. Проблема курения имеет глобальный масштаб. 20% взрослого населения в мире умирает из-за употребления табака. Каждый год из-за вредной привычки погибают 5,4 миллиона человек. Курение убивает людей больше, чем туберкулез, СПИД и малярия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов - запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году. Основная цель концепции - снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. По данным Минздрава РФ, из-за курения женщины в среднем теряют больше пяти лет жизни, а мужчины - все девять.
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