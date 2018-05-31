Христиане больны расстройством мозга - мнение американских ученых

Ученые из Северо-Западного университета США продолжили свои давние нападки на христианство. В журнале "Нейропсихология" они опубликовали исследование, в котором утверждается, что верующие в Библию христиане имеют "повреждение мозга".

По мнению ученых, истовые христиане якобы обладают меньшей гибкостью мышления, а люди с повреждением определенных участков лобной доли головного мозга чаще обращаются в христианство будучи уже взрослыми.

В своем исследовании специалисты из Северо-Западного университета изучили биографии и состояние здоровья ветеранов Вьетнамской войны. Причиной выбора для изучения именно этого контингента стало то, что среди них многие имели повреждения некоторых областей головного мозга. Согласно витиеватой мысли ученых, именно таковые впоследствии играли активную роль в религиозном фундаментализме.

Исследователи убеждены, что религиозный фундаментализм — следствие мозговых нарушений, вызванных разными причинами: травмами, наркотиками или алкоголем; они могли быть переданы по наследству, иметь психологическую природу. Также ученые считают, что в ближайшем будущем благодаря различным упражнениям, влияющим на мыслительную функцию, такое явление (религиозный фундаментализм) будет искоренено.

Поскольку науке не удалось пока доказать невозможность существования Бога, в лице таких ученых она прибегает подчас к запрещенным приемам, например, — назвать тех, кто придерживается религиозных убеждений, нездоровыми людьми.

И по этой логике клеймо людей с нездоровой психикой навешивается примерно на 2,3 миллиарда христиан по всему миру, большинство из которых придерживаются основных библейских постулатов.

Обозреватели yournewswire. com считают данное исследование недостаточно аргументировано хотя бы потому, что для изучения была выбрана слишком специфическая группа. Почему не были задействованы христиане, не имеющие в своем анамнезе повреждения мозга?

Приводя "аргументы" ученых, издание напоминает очевидные факты. Независимо от занимаемой читателем позиции в вопросе зарождения мира путем эволюции, или по воле Создателя, стоит помнить, что истоки наших моральных обязательств (не убивать, не воровать и прочее) по странному совпадению находятся в основе Библии или того, что данные ученые называют религиозным фундаментализмом. Между тем следование этим библейским принципам воплотилось и в юридические законы, которые до сих пор действуют в большей части цивилизованного мира.

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