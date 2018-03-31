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Источник Правда.Ру

Новые подробности трагедии в Кемерове: "Зимнюю вишню" запустили без документов

Общество

В Кемерове следователи выяснили, что торговый центр "Зимняя вишня" начал работу задолго до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил представитель следственного комитета на судебном заседании по избранию меры пресечении экс-начальницы Госстройнадзора Танзилии Комковой.

Новые подробности трагедии в Кемерове: "Зимнюю вишню" запустили без документов. Новые подробности трагедии в Кемерове: Зимнюю вишню запустили
Фото: МЧС

Оказалось, что в мае 2013 году в ТЦ заглянул пожарный инспектор, чтобы зафиксировать строительство. Но в документах он указал, что здание давно эксплуатируется. Непонятно, почему инспектор не счел нужным забить тревогу, но тем не менее, до ввода в эксплуатацию объект функционировал в полной мере, пишет ТАСС.

Разрешительные документы на ТЦ были получены только в сентябре 2013 года.

Следователь заявил, что инспектор проводил лишь визуальный осмотр здания ТЦ. Оценка пожароопасности материалов и проверка средств оповещения о пожаре не проводились. Танзилии Комковой уже предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. То, чего так боялась владелица семи элитных квартир, случилось.

Тем временем рассматривает мера пресечения и в отношении владелицы "Зимней вишни" Юлии Богдановой. Сотрудники ТЦ рассказали, что неоднократно докладывали ей о неисправности противопожарной системы, но та была целиком занята сдачей площадей в аренду.

На судебном заседании хозяйка здания заявила, что была довольна противопожарным состоянием здания, так как данными о неработоспособности системы она не располагала.

"Если бы они у меня были, я бы предприняла все меры", — заявила Богданова в суде. При этом она "перевела стрелки" на технического директора Георгия Соболева, который работал с подрядчиком, обеспечивающим работу противопожарных систем.

"Я считала, что все в порядке, безопасность обеспечена", — заявила Богданова.

Крупный пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, из них 41 — дети. Пострадали 79 человек.

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