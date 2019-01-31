Жители Курил выступили против передачи островов Японии

31 января Всероссийский центр исследования общественного мнения опубликовал результаты опроса жителей Курильских островов, которые в большинстве выступили против передачи островов Японии.

Исследователи отмечают, что абсолютное большинство - 99% жителей Курил знают о том, что между Россией и Японией идут переговоры о заключении мирного договора, которые могут подразумевать передачу островов Курильской гряды Японии. 93% жителей островов считают, что требования Японии недопустимы.

Также 86% жителей Курил считают, что России не нужно вести переговоры с Японией относительно передачи Курил, так как этот вопрос был решен более полувека назад. 89% респондентов заявили, что Россия не должна передавать Японии не один из островов.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение историка и дипломата Николая Платошкина относительно конфликта Японии и России по Курильским островам.

Фото: Правда.Ру

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