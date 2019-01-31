На вызов о проколотом колесе автомобиля ФСО приехали 7 нарядов полиции

В Москве завели уголовное дело о хулиганстве в отношении гражданина, который проколол колеса автомобиля ФСО из-за того, что тот перегородил выезд.
Инцидент произошел 26 января 2019 года. Служебный автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) стоял во дворе жилого дома на Ленинском проспекте. Водитель ждал своего начальника и отказался дать проезд автомобилю Range Rover, в котором сидели мужчина и женщина. После перепалки с водителем автомобиля ФСО, мужчина проколол заднее колесо Infiniti небольшим ножом. В эту же минуту вышел начальник водителя ФСО, и тот переставил автомобиль, освободив проезд.
После того, как водитель увидел проколотое колесо, он сразу позвонил в УВД. На его вызов прибыли 7 нарядов полиции, а также оперативники и спасатели. Мужчину, который повредил колесо задержали на Ярославском шоссе в доме. На данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде несмотря на то, что ущерб был компенсирован. Размер ущерба был оценен шофером Федеральной службы охраны в 20 тысяч рублей.
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