Роскомнадзор и Tвиттер начнут переговоры о хранении данных

В январе будущего года представители компании Twitter встретятся с руководством Роскомнадзора. Темой для разговора станет исполнение законодательства о хранении данных пользователей на территории Российской Федерации. Данная информация была размещена на официальном сайте ведомства.

Напомним, что 17 декабря глава Роскмнадзора Александр Жаров отправил письмо в Twitter и Facebook, в котором говорилось о необходимости соблюдения законодательства о локализации баз данных пользователей Российской Федерации на территории нашей страны. В случае, если данные социальные сети откажутся хранить переписки россиян, они будут оштрафованы. Александр Жаров утверждает, что Роскомнадзор не станет рассматривать меры блокировки данных сетей.

По закону интернет-компании, находящиеся в реестре организаторов распространения информации, обязаны хранить содержимое переписок российских пользователей в течение полугода и, в случае необходимости, передавать данные спецслужбам.

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