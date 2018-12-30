Большинство жителей планеты работают неофициально

Около двух миллиардов трудоспособного населения планеты работают неофициально. Об этом в своем докладе о "неформальной экономике" сообщила Международная организация труда (МОТ).

Свои показатели для анализа данной ситуации предоставили более 100 государств мира. Оказалось, что 60% всего трудоспособного населения планеты не имеют никаких социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне. Многим работникам не обеспечены даже самые элементарные условия труда. 93% — самый высокий процент трудящихся неофициально приходится на самые развитые государства.

Эксперты отметили, что наиболее критичная ситуация в Африке. 86% работающих людей трудятся там неофициально. В США данный показатель всего 40%, а в Европе и Центральной Азии — 25%. Риск, получить работу без каких-либо гарантий, существует в сельскохозяйственной отрасли. Многие из работников в этой сфере проживают в небольших населенных пунктах.

На условия трудоустройства влияет, по мнению специалистов, образование. Соискатели, имеющие среднее специальное или высшее образование, получают неофициальную работу намного реже. Неофициальное устройство является проблемой как для сотрудников компаний, так и для самих предприятий из-за низкой продуктивности работников, у которых нет необходимой мотивации и настроя.

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