Владимир Путин запретил "черным кредиторам" взыскание долгов с россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин запретил "черным кредиторам" взыскивать долги с россиян. Данное объявление появилось на официальном сайте правовой информации.
Глава государства подписал соответствующий закон, по которому займы, выданные "черными кредиторам" не должны быть взысканы с граждан на принудительной основе. По новым правилам данная деятельность станет доступной лишь для юридических лиц, в их число входят коллекторские агентства, профессиональные кредиторы, а также финансовые сообщества.
Однако в новом законе говорится и о новых обязанностях россиян, связанных с кредитными обязательствами. Теперь сумма заема и увеличение срока выплат будут запрещены. Эти нюансы обязаны быть прописанными в кредитном договоре, чтобы каждый заемщик мог сразу понимать условия получения кредита.
Предельная сумма по потребительским кредитам также будет ограничена. Все денежные средства, выданные россиянам после вступления закона в силу, то максимальная сумма долга до июля 2019 года не должна превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, а до января 2020 года — в два раза. Также, в документе отмечено, что процентная ставка по кредиту не может превышать 1,5 % в день до лета 2019 года.
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