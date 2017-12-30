Не пропустите метеорит в 2018 году

Ученые рассказали о значимых астрономических событиях 2018 года. Великое противостояние Марса и Земли, когда две соседние планеты сходятся на минимальное расстояние, полное лунное затмение, традиционные сезонные метеорные потоки или "дожди".

2018 год будет богат на астрономические явления, которые можно будет наблюдать с Земли.

Первое значимое событие произойдет 1 января. Незадолго до восхода Солнца на небе невооруженным глазом будет хорошо виден Меркурий, а 7 числа произойдет одно из самых примечательных "сближений планет"."Без телескопа жители всей России смогут увидеть Марс и Юпитер на небе так близко, что их вполне смог бы закрыть собой диск полной Луны.

Конечно, реальное расстояние между этими планетами огромное, но в эту ночь они выстроятся так, что будут видимы фактически по соседству друг с другом. А 11 числа следующего месяца рядом с этой парой планет пройдет еще и Луна, что тоже стоит увидеть. 27 января можно наблюдать первое в новом году покрытие Луной звезды Альдебаран из созвездия Тельца. Это астрономическое событие в течение года произойдет несколько раз.

По одной из версий, именно подобные астрономические наблюдения яркой звезды рядом с Луной могли навеять древним людям идею известного символа - месяца со звездой. Сейчас он присутствует на флагах многих восточных государств.

А жители Центральной и Восточной России 31 января увидят полное лунное затмение. В астрономических календарях это событие отмечают как одно из самых зрелищных.

Максимум одного из самых известных метеорных потоков - Персеиды из созвездия Персея - будет наблюдаться 13 августа. Мы увидим до 60 ярких метеоров в час.