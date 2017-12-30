Фигурка Христа-младенца похищена из рождественских яслей, установленных на главной площади Брюсселя - Гран пляс, сообщили столичной мэрии.
"Действительно, фигурка Христа-младенца была украдена, а люлька, в которой он находился сломана. Но сейчас уже все в порядке: найдена реплика, поломка устранена", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, полиция ведет розыск вандалов. В центре Москвы из храма во время службы украли икону XIX века.
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Подобный инцидент уже имел место в декабре 2014 года, когда стражами порядка "по горячим следам" были задержаны трое молодых людей, разрушивших рождественские ясли на Гран пляс и похитивших фигурку Христа.
Обычай устанавливать в канун Рождества ясли с фигурками Богоматери, младенца и пастухов зародился в Западной Европе в эпоху Средневековья. Рождественские ясли являются своеобразным скульптурным воплощением библейской истории о божественном младенце, чьей первой кроваткой стала кормушка для овец.
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