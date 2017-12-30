Украинский генерал помечтал о ракетных атаках на Крымский мост

Крымский мост, который строит Россия, с военной точки зрения достаточно уязвим для ударов авиации, а также ракет наземного и морского базирования.
Такой вывод во время чата для издания "Главред" сделал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Бухта города Балаклавы в Крыму.
Сооружение, по словам Романенко, "представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма".
При этом, как подчеркнул Романенко, объект "с военной точки зрения является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования".
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.
Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.По словам руководителя экспертной группы "Крымский проект" Игоря Рябова, автомобильное движение по мосту может быть запущено раньше запланированного срока.
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