Что изменится с 1 января: новое для водителей

Автомобилистов ждут серьезные перемены с нового года. Так правительство России дополнило ПДД пунктом, который обязывает водителей при вынужденной остановке машины вне населенных пунктов в том случае, если вы выходите из авто, надевать светоотражающие куртку или жилет.

Данное постановление кабмина вступает в силу 17 марта 2018 года. По статистике, за шесть месяцев уходящего года на российских дорогах в темное время суток были зарегистрированы более 7,5 тысяч наездов на пешеходов.

Это более чем на 10 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В результате погибли свыше 1300 человек, еще пости 6,5 тысяч пострадали.Кроме того увеличилось количество наездов транспорта на водителей, которые не использовали светоотражающие жилеты.