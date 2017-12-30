Автомобилистов ждут серьезные перемены с нового года. Так правительство России дополнило ПДД пунктом, который обязывает водителей при вынужденной остановке машины вне населенных пунктов в том случае, если вы выходите из авто, надевать светоотражающие куртку или жилет.
Данное постановление кабмина вступает в силу 17 марта 2018 года. По статистике, за шесть месяцев уходящего года на российских дорогах в темное время суток были зарегистрированы более 7,5 тысяч наездов на пешеходов.
Это более чем на 10 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В результате погибли свыше 1300 человек, еще пости 6,5 тысяч пострадали.Кроме того увеличилось количество наездов транспорта на водителей, которые не использовали светоотражающие жилеты.
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