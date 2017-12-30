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20-километровая пробка остановила Подмосковье

Общество

Пробка длиной не менее 20 километров образовалась на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Орехово-Зуевском районе Московской области в сторону Нижнего Новгорода из-за капитального ремонта трассы.

Ремонт автодороги проходит на границе Московской и Владимирской областей. Общая длина реконструированного участка трассы составляет четыре километра.

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Пробки и заторы переберутся в интернет

В образовавшейся пробке стоят тысячи автомашин, среди которых много фур. Движение на ремонтируемом участке дороги осуществляется по двум полосам из четырех.

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