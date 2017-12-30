Пробка длиной не менее 20 километров образовалась на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Орехово-Зуевском районе Московской области в сторону Нижнего Новгорода из-за капитального ремонта трассы.
Ремонт автодороги проходит на границе Московской и Владимирской областей. Общая длина реконструированного участка трассы составляет четыре километра.
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В образовавшейся пробке стоят тысячи автомашин, среди которых много фур. Движение на ремонтируемом участке дороги осуществляется по двум полосам из четырех.
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