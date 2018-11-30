Зэкам-мусульманам дадут "зеленый свет" в колониях

Федеральная служба исполнения наказаний приняла решение улучшить условия пребывания мусульман в тюрьмах и колониях.
Так, представители российского ведомства обещают улучшить условия пребывания для мусульман в том, что касается верхней одежды и продуктов питания. Помимо этого, во ФСИН решили обеспечить заключенным, исповедующим ислам, неограниченный доступ к чистой воде для совершения каждодневных ритуальных омовений. Также, что любопытно, Федеральная служба исполнения наказаний предусматривает проведение в местах лишения свободы главных мусульманских праздников — Курбан-Байрама и Ураза-байрама.
В российском ведомстве отметили, что необходимость подобных изменений назревала давно. Дело в том, что в тюрьмах России с каждым годом растет число мусульман. Правозащитники же отмечают, что растет и количество жалоб заключенных, исповедующих ислам, на условия пребывания в местах лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, оказывается, у воров в законе есть свой, самый настоящий пенсионный фонд. Пусть существует он и неофициально, но в общем и целом порой он работает даже лучше всем известного легитимного государственного фонда. Таких "пенсионеров в законе" по стране немного, около сотни, но пенсии у них в районе 100-200 тысяч рублей.
Фото: facebook. com/ ФСИН России
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