От неимоверной жары рыбы сварились прямо в море

В Соединенных Штатах Америки у берегов залива Малибу в штате Калифорния погибли буквально тысячи рыб.

Причина тому — аномально высокая температура воды. Рыбы буквально сварились в ней заживо.

Крейг Сэп, местный эколог, заявляет, что это самый масштабный инцидент подобного рода на его памяти. По словам Сэпа, температура воды в заливе достигла практически 30 градусов по Цельсию, что значительно выше той, к которой привыкли здешние рыбы.

Специалисты придерживаются мнения, что это еще один наглядный пример того, что планету Земля настигает глобальное потепление. Впереди, по их словам, человечество ждет еще более страшные природные аномалии — теплая зима, аномально холодное лето, сильнейшие ливни и многонедельные засухи. Эксперты по всему миру утверждают, что в будущем количества и частота таких явлений будет лишь увеличиваться.

Отметим, что у берегов США довольно часто умирают рыбы в больших количествах. Но обычно это происходит из-за водорослей, что выделяют в окружающую среду опасные токсины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Таганрог вновь заполонили полчища огромных комаров. Это не обошли вниманиям и западные средства массовой информации. Местные жители уже, кстати, привыкли к подобному. Но специалисты отмечают, что в этом году насекомых особенно много — все из-за массовой гибели рыб в местной реке.

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