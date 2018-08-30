"Стыдно и бедно": российские пенсии сравнили с мировыми

В связи с грядущими изменениями в пенсионном законе эксперты сравнили российские пенсии с европейскими. Пенсионной реформе есть, куда стремиться: в переводе на иностранную валюту россиянин получает всего 210 долларов.

Согласно закону, россияне выходят на пенсию в 60 и 55 лет (по старой пенсионной реформе) при средней продолжительности жизни в 72 года. Средний размер пенсии составляет 14 тысяч рублей, приводит статистические данные деловой портал BFM.

В то же время в Европе ситуация не настолько плачевная. Американцы получают по 1,164 тыс. долларов, то есть свыше 79 тыс. рублей, немцы — по 782 евро (более 62 тыс. рублей), а британцы — по 610 фунтов (приблизительно 53,5 тыс. рублей). В этих странах средняя продолжительность жизни выше, чем в России. Так, в Америке эта цифра достигла 78 лет, а в Британии и Германии она остановилась на отметке 79 лет.

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