"Стыдно и бедно": российские пенсии сравнили с мировыми

В связи с грядущими изменениями в пенсионном законе эксперты сравнили российские пенсии с европейскими. Пенсионной реформе есть, куда стремиться: в переводе на иностранную валюту россиянин получает всего 210 долларов.
Согласно закону, россияне выходят на пенсию в 60 и 55 лет (по старой пенсионной реформе) при средней продолжительности жизни в 72 года. Средний размер пенсии составляет 14 тысяч рублей, приводит статистические данные деловой портал BFM.
В то же время в Европе ситуация не настолько плачевная. Американцы получают по 1,164 тыс. долларов, то есть свыше 79 тыс. рублей, немцы — по 782 евро (более 62 тыс. рублей), а британцы — по 610 фунтов (приблизительно 53,5 тыс. рублей). В этих странах средняя продолжительность жизни выше, чем в России. Так, в Америке эта цифра достигла 78 лет, а в Британии и Германии она остановилась на отметке 79 лет.
Читайте также:
"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения…
Россию захлестнут протесты: народ восстает против…
Кремль даст народу выбрать: нищая пенсия или…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.
Украинский лидер Петр Порошенко ожидает от МИД документы, чтобы начать процедуру разрыва соглашения о дружбе с Москвой.
Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.
На примере Турции видно, как хотели бы нагнуть Россию. Но пока не получается по причине маленьких долгов, больших резервов и высокой цены на нефть.