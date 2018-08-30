ИноСМИ пророчат обрушение рейтинга Путина

Западные средства массовой информации заявляют о том, что те незначительные коррективы, что внес в пенсионную реформу действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, есть нечто иное, как хитрый ход конем.

Таким образом, заявляют авторы материалов, российский президент продемонстрировал свои навыки политического выживания. Журналисты из Соединенных Штатов Америки и Великобритании отмечают, что Владимир Путин возложил на себя ответственность за, мягко говоря, непопулярную у российского народа реформу. Так, считают они, в скором времени это может стать причиной падения его рейтингов.

Американский телеканал CNN, например, и вовсе заявил, что рейтинги Владимира Путина "не пуленепробиваемые". Сотрудники канала сослались также на исследование "Левада-центра", по результатам которого в прошлом месяце они рухнули с 80 % до 67 %.

По мнению одного из крупнейших телеканалов США, Путин вот уже почти двадцать лет был флагманом российской политики и непоколебимым лидером страны. Но сейчас, по словам сотрудников CNN, ситуация явно продемонстрировала то, как хорош российский президент во внешней политике и сколь в то же время зыблемы его позиции, если принимать во внимание внутригосударственные проблемы России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что западные страны не прекращают своего давления на Российскую Федерацию. Так, американское издание "The Atlantic" заявило, что это только на руку Владимиру Путину — так он выглядит защитником и последней надеждой России на фоне нестабильной и сложной ситуации на мировой политической арене.

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