"Вконтакте" и "Одноклассники" перестали доверять "Единой России"

Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" отказались размещать рекламу российской политической партии "Единая Россия".
Дело в том, что в рекламе она упоминается, как "партия президента". Руководство социальных сетей же потребовало у партии документы, которые подтвердили бы, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин действительно лично поддерживает ее.
Представители партии заявляют, что никаких таких документов у них нет. Они добавляют, что это не их ошибка или недочет — по их словам, они вообще ничего не должны никому доказывать. В партии говорят, что в рекламе ни видеороликов, ни фотографий с Владимиром Путиным нет. Они лишь используют слово "президент". Но руководство социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" остается непреклонным. Там настаивают на своем праве отказывать в публикации любых агитационных материалов.
Ранее "Правда.Ру" поделилась исследованиями российской исследовательской компании "Левада-центр" по поводу поддержки населением России действующей власти. Выяснилось, что рейтинги российского президента Владимира Путина упали и продолжают пикировать. Все из-за того, что он якобы слишком сильно ориентирован на внешнюю политику, забывая о внутренних проблемах государства.
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